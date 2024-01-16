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Aydın'ın İncirliova ilçesinde sağanak yağışla birlikte karayolu sular altında kaldı - Son Dakika
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde sağanak yağışla birlikte karayolu sular altında kaldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucunda Aydın-İzmir karayolu sular altında kaldı. Ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, araç sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Aydın\'ın İncirliova ilçesinde sağanak yağışla birlikte karayolu sular altında kaldı
16.01.2024 - 14:37,
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte karayolu sular altında kalırken, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Aydın'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış İncirliova ilçe merkezi Aydın- İzmir karayolunu sular altında bıraktı. Karayolunu kaplayan yağmur suları araç sürücülerini zor durumda bıraktı. Karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanırken, araç sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirildi. Bir aracın su içinde kaldığı bölgede ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın İncirliova ilçesinde sağanak yağışla birlikte karayolu sular altında kaldı - Son Dakika


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