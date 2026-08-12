Kuyucak’ta orman yangını

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Gencelli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına hava araçları da sortileri ile havadan destek verirken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.