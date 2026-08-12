Kuyucak’ta orman yangını - Son Dakika
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Kuyucak’ta orman yangını

Kuyucak’ta orman yangını
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Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Gencelli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına hava araçları da sortileri ile havadan destek verirken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Aydın, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyucak’ta orman yangını - Son Dakika

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