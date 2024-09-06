Aydın\'ın Nazilli ilçesinde perdecide çıkan yangın kontrol altına alındı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir perdecide çıkan yangın nedeniyle çarşıyı yoğun duman kaplarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Altıntaş Mahallesi 129 sokak üzerindeki perdecide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.'ye ait perdecinin 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden iş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın nedeniyle çarşıyı yoğun duman kaplarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN