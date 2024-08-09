Aydın\'ın Nazilli ilçesindeki İsabeyli Anaokulu\'nda Yangın Çıktı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde İsabeyli Anaokulu'nda çıkan yangın sonrası Milli Eğitim Bakanlığı daire başkanları tarafından hasar tespit çalışması yapıldı.

Olay, 6 Ağustos Salı günü İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsabeyli Anaokulu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangını yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatılırken, olayda ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Yaşanan olay sonrası Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanları Tarık Alyakut ve Ahmet Tarık Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici beraberliğinde okula gelerek hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. - AYDIN