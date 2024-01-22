Aydın\'ın Söke ilçesinde metruk bina yangında kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangında metruk bina alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Muradiye Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızla olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası metruk bina kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN