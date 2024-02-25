Aydın'ın Söke ilçesinde okul bahçesinde silahlı bir şekilde ölü bulundu - Son Dakika
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Aydın'ın Söke ilçesinde okul bahçesinde silahlı bir şekilde ölü bulundu

Aydın\'ın Söke ilçesinde okul bahçesinde silahlı bir şekilde ölü bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde bir okulun bahçesinde bulunan araç içerisinde bir kişi silahla başından vurulmuş bir şekilde ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen ekipler, şahsın intihar ettiğini belirledi. Soruşturma devam ediyor.

25.02.2024 16:53  Güncelleme: 16:54
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Aydın'ın Söke ilçesinde okulun bahçesindeki araç içerisinde bir kşi silahla başından vurulmuş br şekilde ölü olarak bulundu.

Olay, Akçokonak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında bir okul bahçesinden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler Vedat Kılınç (32) isimli şahsı araç içerisinde hareketsiz bir şekilde ölü olarak buldu. Yapılan ilk incelemede şahsın silahla başına ateş ederek hayatına son verdiği üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aydın'ın Söke ilçesinde okul bahçesinde silahlı bir şekilde ölü bulundu - Son Dakika
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