Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

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Aydın'ın Söke ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Söke- Kuşadası karayolu, Granta mevkiinde meydana geldi. Rampadan inen 09 L 3864 plakalı otomobilin sürücüsü Ç.T., henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ç.T. ile yanındaki 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç içindekiler itfaiyenin gayretli çalışması sonucu çıkarılabildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN