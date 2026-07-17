Söke'de zirai alanda yangın - Son Dakika
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Söke'de zirai alanda yangın

Söke\'de zirai alanda yangın
17.07.2026 13:36  Güncelleme: 13:37
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Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İtfaiye ve orman ekipleri, hava araçlarıyla desteklenen müdahaleyi sürdürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda meydana gelen yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yangın, Çalıköy ile Avşar Mahalleri arası Yağbasan Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Hava araçlarının da sortileri ile destek verdiği yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Aydın, Söke, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de zirai alanda yangın - Son Dakika

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