Aydın İncirliova'da bir şahıs tartıştığı eşini pompalı tüfekle yaraladı - Son Dakika
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Aydın İncirliova'da bir şahıs tartıştığı eşini pompalı tüfekle yaraladı

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Aydın İncirliova\'da bir şahıs tartıştığı eşini pompalı tüfekle yaraladı
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Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Hürriyet Mahallesi'nde bir şahıs, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşini pompalı tüfekle yaraladı. Yaralı eş ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunuyor; kaçan şahsı yakalamak için polis çalışma başlattı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir şahıs eşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, İncirliova Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.S ile eşi E.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.S. pompalı tüfekle eşi E.S.'yi yaraladı. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı E.S.'yi ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan D.S.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Şehir Hastanesiİncirliova3. SayfaHürriyetOlaylarGüncelPolisAydınSuçSon Dakika

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