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Aydın İncirliova'da çıkan kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın İncirliova'da çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Aydın İncirliova\'da çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga sonucunda R.E.T. kendisini korumak amacıyla aldığı bıçakla E.B., T.Ş., Ç.Ş., U.Ş. ve P.B.'yi çeşitli yerinden yaralarken kendisi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale ederken, soruşturma başlatıldı.

02.04.2024 01:43  Güncelleme: 01:47
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada R.E.T.'ye diğer aileden beş kişi saldırdı. R.E.T. kendisini korumak amacıyla aldığı bıçakla E.B., T.Ş., Ç.Ş., U.Ş. ve P.B.'yi çeşitli yerinden yaralarken kendisi de olayda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya anında müdahale edip tarafları sakinleştirirken, polisin tedbirlerinin mahallede gece boyunca süreceği öğrenildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın İncirliova'da çıkan kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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