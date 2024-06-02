İncirliova\'da Ele Geçirilen 1 Ton Domuz Eti Halkı Tedirgin Etti

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir çiftliğe baskın düzenleyen jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen 1 ton domuz eti halkı tedirgin etti. İlçedeki esnaf ve sanatkarı da olumsuz etkileyen olayla ilgili açıklama yapan İncirliova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ercan Uçak, "Olay münferit bir olaydır. Vatandaşlarımız İncirliova esnafından güvenle alışverişini yapabilir" dedi.

İncirliova'da domuz eti ticareti yapıldığına yönelik ihbarları değerlendiren jandarma, bir çiftliğe takibe aldı. Çiftlikteki şüpheli işlemler üzerine Cumhuriyet Savcılığı'ndan aldığı arama izni ile çiftliğe şok baskın yapan jandarma ekipleri kesilip poşetlenmiş ve dondurulmuş vaziyette yaklaşık 1 ton domuz eti ele geçirdi.

İncirliova'da adeta infial uyandıran olayın ardından açıklama yapan İncirliova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ercan Uçak, münferit bir olayın bedelinin tüm İncirliova esnafının üzerine yıkılmamasını istedi. Gerek güvenlik güçlerinin gerekse ilgili kurum ve kuruluşların sürekli denetim yaptığını kaydeden Uçak "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışverişlerine devam edebilirler" diyerek İlçenin adını kirletenlere tepki gösterdi.

Uçak, " İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce, İncirliovamızın Hacıaliobası Mahallesi'nde bir ton domuz eti ele geçirmiş ve bu etler İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimizce imha edilmiştir. Olay tamamen münferit bir olaydır. İlçemizin et ürünleri üretim ve satışı yapan işletmelerin olayla uzaktan yakından alakası yoktur. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışverişlerine devam edebilirler. Bu tarz üzücü bir olayın İncirliovamızın dürüst ve çalışkan esnafının adını lekelemesine asla müsaade etmeyiz. Tarım İlçe Müdürlügümüz gerekli tedbirleri alarak söz konusu olayda yakalanan tüm etleri imha etmiştir zaten" diyerek jandarma ekiplerine de başarılı operasyonlarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN