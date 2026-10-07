Aydın İncirliova'da kadını pompalı tüfekle yaralayan şüpheli drone ile yakalandı - Son Dakika
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Aydın İncirliova'da kadını pompalı tüfekle yaralayan şüpheli drone ile yakalandı

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Aydın İncirliova\'da kadını pompalı tüfekle yaralayan şüpheli drone ile yakalandı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle yaralayıp kaçan şüpheli, operasyonla yakalandı. Şüpheli, Gerenkova Mahallesi'ndeki zeytinlikte drone ile havadan tespit edilip Özel Harekat polisince yakalandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde birlikte yaşadığı kadına pompalı silahla ateş açıp olay yerinden kaçan şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova Hürriyet Mahallesi'nde Salih S., birlikte yaşadığı Emel B.'yi yaşanan tartışmanın ardından pompalı tüfekle yaraladı. Olay yerinden silah ve araçla kaçan şüpheli bir süre izini kaybettirdi. Daha sonra aracıyla seyir halindeyken polislerin radarına takılan şüpheli kaçmaya başladı. Gerenkova Mahallesi'ndeki zeytinlik ve çalılık alanda aracını bırakıp tüfeğiyle kaçmaya başladı. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü Ekipleri ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği, kaçan şüpheliyi drone ile havadan tespit edip an be an takip etti. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve asayiş ekipleri, şüphelinin bulunduğu bölgeyi ablukaya aldı. Özel Hareket Polisi, şüpheliyi saklandığı yerde yakaladı. Şüpheli Salih S., işlemleri yapılmak üzere Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın İncirliova'da kadını pompalı tüfekle yaralayan şüpheli drone ile yakalandı - Son Dakika
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