Aydın-İzmir Otoyolu\'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın-İzmir otoyolu Germencik gişeleri yakınında yol kenarında çıkan yangın Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında içi çift sürülen tarla zarar görmedi.

Aydın-İzmir otoyolu Germencik gişeleri yakınında başlayan yangın rüzgarın etkisi ile zeytinlik alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevler geniş alana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında içerisi sürülmeyen bir zeytin bahçesi zarar görürken sürülen zeytin tarlası ise zarar görmedi. Bu yangında bir kez daha sürülen bahçelerin yangının hızını nasıl düşürdüğü ve ağaçların zarar görmediğini gözler önüne serdi. - AYDIN