Aydın Karacasu'da ev yangınında anne ve 30 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Karacasu'da ev yangınında anne ve 30 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Karacasu\'da ev yangınında anne ve 30 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki ev yangınında yaralanan anne Meryem Çınar kurtarılamamıştı; tedavisi süren 30 yaşındaki oğlu Tayfun Çınar da hastanede hayatını kaybetti. Baba Mehmet Çınar'ın tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan ev yangınında yaralanan ve müdahalelere rağmen kurtarılamayan anne Meryem Çınar'ın cenaze töreninin ardından, hastanede tedavisi devam eden 30 yaşındaki Tayfun Çınar da yaşam savaşını kaybetti.

Yangın geçtiğimiz gün gece saatlerinde Çamarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların müdahale ettiği yangın bölgesine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Yanan evde bulunan baba Mehmet Çınar, anne Meryem Çınar ve oğulları Tayfun Çınar vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Meryem Çınar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Düzenlenen cenaze töreninin ardından anne Meryem Çınar, toprağa verilirken, saatler sonra hastanede tedavisi devam eden Tayfun Çınar'dan da kötü haber geldi. İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren genç Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Anne ve oğlunun ani ölümü ilçeyi yasa boğarken, yangında yaralanan baba Mehmet Çınar'ın ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Tayfun Çınar'ın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Çamarası Mahallesi'nde toprağa verilecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise geniş çaplı olarak sürüyor.

Kaynak: İHA
Mehmet ÇınarAcil DurumKaracasu3. SayfaGüncelÇınarAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
Şişli’de mide bulandıran olay Beddua ederek kaydetti Şişli'de mide bulandıran olay! Beddua ederek kaydetti
Yasak aşkta feci son Koca eve gelince olanlar oldu Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
11:37
Fenerbahçe’ye kötü haber Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
11:32
90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor
90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor
11:17
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok Okan Buruk kararını verdi
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok! Okan Buruk kararını verdi
10:54
Şampiyonlar Ligi binlerce kez simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kazanma ihtimalleri açıklandı
Şampiyonlar Ligi binlerce kez simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalleri açıklandı
10:54
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
10:50
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan’a her türlü askeri destek verilmeli
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 11:52:18. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın Karacasu'da ev yangınında anne ve 30 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei