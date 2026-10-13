Aydın Karacasu\'da ev yangınında anne ve 30 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan ev yangınında yaralanan ve müdahalelere rağmen kurtarılamayan anne Meryem Çınar'ın cenaze töreninin ardından, hastanede tedavisi devam eden 30 yaşındaki Tayfun Çınar da yaşam savaşını kaybetti.

Yangın geçtiğimiz gün gece saatlerinde Çamarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların müdahale ettiği yangın bölgesine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Yanan evde bulunan baba Mehmet Çınar, anne Meryem Çınar ve oğulları Tayfun Çınar vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Meryem Çınar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Düzenlenen cenaze töreninin ardından anne Meryem Çınar, toprağa verilirken, saatler sonra hastanede tedavisi devam eden Tayfun Çınar'dan da kötü haber geldi. İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren genç Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Anne ve oğlunun ani ölümü ilçeyi yasa boğarken, yangında yaralanan baba Mehmet Çınar'ın ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Tayfun Çınar'ın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Çamarası Mahallesi'nde toprağa verilecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise geniş çaplı olarak sürüyor.