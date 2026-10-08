Aydın Kuşadası açıklarında tekne durduruldu, 10 düzensiz göçmen, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Kuşadası açıklarında tekne durduruldu, 10 düzensiz göçmen, 2 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Kuşadası açıklarında tekne durduruldu, 10 düzensiz göçmen, 2 şüpheli yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekiplerince durdurulan yelkenli teknede 10 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Sağlık kontrolleri yapılan göçmenler GÖKSEM'e gönderilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekiplerince durdurulan teknede 10 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele kapsamında Aydın açıklarında gerçekleştirdikleri denetimler aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli yelkenli tekne durduruldu. Yapılan incelemelerde teknede bulunan 10 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Gerekli sağlık kontrolleri yapılan düzensiz göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Sahil Güvenlik3. SayfaKuşadasıGöçmenGüncelAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Bu nasıl vicdansızlık Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Sporla hayatını değiştirdi Son halini görenler tanıyamıyor Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı 24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
14:22
İstanbul’da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı Enkazdaki 3 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
14:17
Paylaşımı olay olmuştu İşte gözaltındaki Berna Laçin’in savunması
Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
13:53
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
13:17
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın Tam 1630 taşınmaz
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
11:58
Ali Koç’la aynı restoranda karşılaştı Paylaşımına düştüğü not olay oldu
Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 14:32:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Aydın Kuşadası açıklarında tekne durduruldu, 10 düzensiz göçmen, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei