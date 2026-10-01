Aydın Kuşadası'nda 1 kilo 495 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın Kuşadası'nda 1 kilo 495 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Aydın Kuşadası\'nda 1 kilo 495 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 1 kilo 495 gram esrar, 6 kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticaretinin' önlenmesi ve takibine yönelik olarak operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre operasyonda H.K. ve B.S. isimli 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 495 gram esrar maddesi, 6 adet kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet tabanca fişeği, 2 adet şarjör, 2 adet cep telefonu, iklimlendirme sisteminde kullanılan çok sayıda araç gereç ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. ve B.S. isimli şahıslar da gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın Kuşadası'nda 1 kilo 495 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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