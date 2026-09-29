Aydın Kuşadası'nda 1 kişi gözaltına alındı, 13 bin TL ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın Kuşadası'nda 1 kişi gözaltına alındı, 13 bin TL ve uyuşturucu ele geçirildi

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Aydın Kuşadası\'nda 1 kişi gözaltına alındı, 13 bin TL ve uyuşturucu ele geçirildi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma, uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı belirlenen adrese baskın düzenledi, 1 kişi gözaltına alındı. Baskında 15 gram metamfetamin, 2 tüfek, 3 tabanca, 14 av tüfeği fişeği ve 13 bin TL nakit para ele geçirildi, soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretinin yapıldığı belirlenen adrese baskın düzenlendi, 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Kuşadası'nda D.D. (38) isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adrese baskın gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen aramalarda 15 gram metamfetamin, 1 adet bong aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet tüfek, 3 adet tabanca, 14 adet av tüfeği fişeği, 1 adet cep telefonu ve 13 bin TL nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen madde ve materyallere el konulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu3. SayfaJandarmaKuşadasıGüvenlikGüncelAydınSon Dakika

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