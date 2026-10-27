Aydın Kuşadası'nda jet skideki 3 şahsın üzerinde 42 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın Kuşadası'nda jet skideki 3 şahsın üzerinde 42 sentetik hap ele geçirildi

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Aydın Kuşadası\'nda jet skideki 3 şahsın üzerinde 42 sentetik hap ele geçirildi
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Sahil Güvenlik Botları KB-72 ve KB-87 personeli, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Aslanburnu açıklarında jet ski üzerindeki 3 şahsın üzerinde arama yaptı; 42 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramanın ardından şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jet ski üzerinde bulunan şahıslardan 42 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Sahil Güvenlik Botları KB-72 ve KB-87 personeli tarafından Aslanburnu açıklarında jet ski üzerinde bulunan 3 şahsın üzerinde arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan kaba üst araması neticesinde 42 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Sahil GüvenlikKuşadası3. SayfaGüncelAydınSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Kuşadası'nda jet skideki 3 şahsın üzerinde 42 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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