Aydın Kuşadası\'nda jet skideki 3 şahsın üzerinde 42 sentetik hap ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jet ski üzerinde bulunan şahıslardan 42 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Sahil Güvenlik Botları KB-72 ve KB-87 personeli tarafından Aslanburnu açıklarında jet ski üzerinde bulunan 3 şahsın üzerinde arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan kaba üst araması neticesinde 42 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.