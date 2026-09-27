Aydın Kuşadası\'nda takla atan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın Kuşadası'nda takla atan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkmen Mahallesi Çevreyolu'nda dün gece 09 ARV 964 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, olayla ilgili inceleme sürüyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Türkmen Mh. Çevreyolu üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ARV 964 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerşne gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?