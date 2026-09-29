Aydın Kuyucak'ta kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın Kuyucak'ta kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak devrildi, 3 kişi yaralandı

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Aydın Kuyucak\'ta kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak devrildi, 3 kişi yaralandı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Karacasu yol ayrımında refüje çarpıp devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 09 AFR 098 plakalı otomobil Kuyucak Devlet karayolu üzeri Karacasu yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak devrildi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza yerinde çevre ve herhangi bir yanmaya karşı güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın Kuyucak'ta kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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