Aydın Kuyucak\'ta Tofaş refüjü aşıp takla attı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş otomobilin, refüjü aşıp takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli kara yolu Gencelli Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ACD 749 plakalı Tofaş otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp takla atarak karşı şeride geçen otomobil yol kenarına savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Safiye Kaymakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisindeki; H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö., S.D. ve F.K. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.