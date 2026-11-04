Aydın Kuyucak'ta Tofaş refüjü aşıp takla attı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın Kuyucak'ta Tofaş refüjü aşıp takla attı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Aydın Kuyucak\'ta Tofaş refüjü aşıp takla attı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Aydın Kuyucak\'ta Tofaş refüjü aşıp takla attı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kontrolden çıkan Tofaş otomobil refüjü aşıp takla atarak karşı şeride geçti. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 5 yaralı Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş otomobilin, refüjü aşıp takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli kara yolu Gencelli Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ACD 749 plakalı Tofaş otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp takla atarak karşı şeride geçen otomobil yol kenarına savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Safiye Kaymakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisindeki; H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö., S.D. ve F.K. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaKuyucakGüncelTofaşAydınSon Dakika

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