Aydın Nazilli\'de 756 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şahıs tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan çalışmada 756 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak Nazilli

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şahıs yakalanırken, şahsın üstünde ve iş yerinde yapılan aramalarda 756 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.