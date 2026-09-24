Aydın Nazilli'de 756 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Aydın Nazilli'de 756 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şahıs tutuklandı

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Aydın Nazilli\'de 756 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şahıs tutuklandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nin yürüttüğü çalışmada 1 şahıs yakalandı. Şahsın üstünde ve iş yerinde yapılan aramalarda 756 gram metamfetamin ele geçirildi; mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan çalışmada 756 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak Nazilli

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şahıs yakalanırken, şahsın üstünde ve iş yerinde yapılan aramalarda 756 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Narkotik3. SayfaNazilliGüncelAydınSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Nazilli'de 756 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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