Aydın Nazilli\'de 756 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şahıs tutuklandı

Aydın Nazilli'de 756 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şahıs tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nin yürüttüğü çalışmada 1 şahıs yakalandı. Şahsın üstünde ve iş yerinde yapılan aramalarda 756 gram metamfetamin ele geçirildi; mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan çalışmada 756 gram metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak Nazilli
Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şahıs yakalanırken, şahsın üstünde ve iş yerinde yapılan aramalarda 756 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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