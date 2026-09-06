Aydın Nazilli'de damızlık boğa evin çatısına düştü; itfaiye askıda kalan hayvanı kurtardı - Son Dakika
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Aydın Nazilli'de damızlık boğa evin çatısına düştü; itfaiye askıda kalan hayvanı kurtardı

Aydın Nazilli\'de damızlık boğa evin çatısına düştü; itfaiye askıda kalan hayvanı kurtardı
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Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Kırcaklı Mahallesi'nde bir damızlık boğa, ineğin peşinden koşarken Ali Aldemir'in evinin çatısına düştü. Çatıyı delerek yarısı evin içinde askıda kalan boğa, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarılırken evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Kırcaklı Mahallesi'nde damızlık bir boğa, evin çatısına uçtu. Çatının bir kısmı göçerken, damda asılı kalan bağa itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Savaş alanına dönen evde ise büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, boğanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlginç olay, Kırcaklı köyünde Ali Aldemir'in evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Aldemir, ineklerini tohumlaması için serbest bıraktığı damızlık boğa, bir ineğin peşinden koşarken bir anda besihanenin alt tarafında bulunan evin çatısına düştü. Kiremitleri kırıp çatıyı da delen damızlık boğa yarısı evin içinde sırtı da çatının üzerinde askıda kaldı.

Bir anda gürültüyle uyanan ev sakinleri evin salonunda tavandan sarkmış koca boğayı görünce ne yapacaklarını şaşırıp 112 Acil Servis'i arayıp yardım istedi. Bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ev ile çatı arasında askıda kalan boğayı kurtardı. Evde büyük çapta maddi hasar oluşurken damızlık boğanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Nazilli, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın Nazilli'de damızlık boğa evin çatısına düştü; itfaiye askıda kalan hayvanı kurtardı - Son Dakika

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