Aydın Nazilli\'de uyuşturucudan 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, bu kapsamda ilçede devriye faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma ve sağlama suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.C.'yi (41) yakaladı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.