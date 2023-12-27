 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın Söke'de 6 Ruhsatsız Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın Söke'de 6 Ruhsatsız Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli şahıslar yakalanırken adli süreç devam etmektedir.

Aydın Söke\'de 6 Ruhsatsız Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi
27.12.2023 - 09:50,
Abone Ol

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atburgazı Mahallesi'nde adli bir olay kapsamında T.K. ve M.K. isimli şahısların ikametlerinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 6 adet ruhsatsız ve seri numarası kazınmış tabanca, 7 adet şarjör, 415 adet fişek (Tabanca), 2 adet ruhsatsız ve seri numarası kazınmış av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yakalanırken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Aydın, Söke, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın Söke'de 6 Ruhsatsız Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika


09:42
İzmir'deki Okula İşkenceci Esat Oktay Yıldıran'ın İsmi Verilmesi Tepkilere Neden Oldu İzmir'deki Okula İşkenceci Esat Oktay Yıldıran'ın İsmi Verilmesi Tepkilere Neden Oldu
09:32
Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki
09:12
Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti
09:06
Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak
09:05
Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu
08:14
Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi
08:10
İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Oktay Vural, adaylık açıklaması yaptı İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Oktay Vural, adaylık açıklaması yaptı
08:06
Kobra Murat, uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı Kobra Murat, uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Son Dakika
09:32 Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki
09:12 Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti
09:06 Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak
09:05 Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu
08:14 Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi
08:10 İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Oktay Vural, adaylık açıklaması yaptı
08:06 Kobra Murat, uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
07:18 Gazze hükümeti, İsrail'i hayati organ çalmakla suçluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 10:24:50. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın Söke'de 6 Ruhsatsız Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement