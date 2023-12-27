Aydın Söke\'de 6 Ruhsatsız Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atburgazı Mahallesi'nde adli bir olay kapsamında T.K. ve M.K. isimli şahısların ikametlerinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 6 adet ruhsatsız ve seri numarası kazınmış tabanca, 7 adet şarjör, 415 adet fişek (Tabanca), 2 adet ruhsatsız ve seri numarası kazınmış av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yakalanırken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN