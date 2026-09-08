Aydın Söke'de kürek sörfü yapan 2 kişi akıntıya kapıldı, Sahil Güvenlik botu kurtardı
Aydın'ın Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi açıklarında kürek sörfü yaparken rüzgar ve akıntının etkisiyle sürüklenen 2 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Güzelçamlı Balıkçı Barınağı'na getirilen şahısların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde denizde kürek sörfü yaparken akıntıya kapılarak sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Doğanbey Mahallesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kürek sörfü yapmak için denize açılan 2 şahıs, bir süre sonra rüzgar ve akıntının etkisiyle kontrolü kaybederek sürüklenmeye başladı. Şahısların yardım çağrısı ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı KB-72 botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler denizde mahsur kalan 2 şahsı bota alarak güvenli alana çıkardı. Güzelçamlı Balıkçı Barınağı'na getirilen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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