Aydın Valisi Varol, yaşlı bakım merkezinde devletin yanlarında olduğunu söyledi

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yaşlı bakım merkezi ziyaretinde yaşlı çınarlarla bir araya geldi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol, Efeler Hülya Aslan Barut Gündüzlü (Aymelek) Yaşlı Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Bakım merkezinde incelemelerde bulunan Vali Varol, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Varol ve eşi Funda Varol ziyaret kapsamında yaşlı çınarlarla bir araya gelerek, sohbet etti. Yaşlı vatandaşların herhangi bir isteklerinin bulunup bulunmadığını soran Vali Varol, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.