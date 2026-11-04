Aydın Yenipazar'da duvara çarpan otomobilde ağır yaralanan Uğur Dülger öldü - Son Dakika
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Aydın Yenipazar'da duvara çarpan otomobilde ağır yaralanan Uğur Dülger öldü

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Aydın Yenipazar\'da duvara çarpan otomobilde ağır yaralanan Uğur Dülger öldü
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde dün gece kontrolden çıkan Tofaş otomobilin duvara çarpması sonucu ağır yaralanan Uğur Dülger, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Ö.K. tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde kontrolden çıkan Tofaş otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Uğur Dülger (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Alhan Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenipazar'dan Dalama Mahallesi yönüne ilerleyen Ö.K. yönetimindeki 09 Y 5862 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi. Kazada araç içerisindeki sürücü Ö.K. ile yolcu konumunda bulunan Uğur Dülger yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Dülger kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dülger'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YenipazarOtomobil3. SayfaGüncelTofaşAydınSon Dakika

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