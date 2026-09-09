Ayhan Aydın savcılıkta Özgür Çelik'in tehdit iddialarını yalanladı, ifade verdi

Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadesinde; Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in tehdit iddialarını yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Özgür Çelik'in açıklamaları üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ayhan Aydın, savcılıkta verdiği beyanında iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Aydın ifadesinde, "Bu sözler tarafıma ait değildir ve anlatılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim. Bir Cumhuriyet Savcısının ya da başka bir kamu görevlisinin beni tehdit ettiği yönündeki iddia tümüyle asılsızdır. Böyle bir olay yaşanmamıştır" ifadelerini kullandı.

"Özgür Çelik beni hiç aramadı"

Özgür Çelik'in kendisini aramadığını belirten Aydın, seçim öncesinde Çelik'in ricasıyla kendisini aradığını söyleyen kişilerin telefonlarından söz etti.

Aydın, bu kişiler tarafından defalarca arandığını belirterek, "Üst üste yapılan bu aramalar sebebiyle manevi huzurum bozularak panik atak krizleri yaşayacak noktaya sürüklendim" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı yoğun baskı nedeniyle bazı konuşmalarda kendisinin ve karşı tarafın söylediklerini tam olarak hatırlayamadığını belirten Aydın, savcı tarafından tehdit edildiği yönünde bir ifade kullanmadığını söyledi. Aydın, "Özgür Çelik'e ya da herhangi bir kişiye, savcı tarafından tehdit edildiğime dair bir ifade kullanmadım" dedi.

"Engelli eşim ve çocuğum üzerinden baskı görmedim"

Özgür Çelik'in açıklamasında yer alan engelli eşi ve çocuğu üzerinden baskı gördüğü yönündeki iddiayı da reddeden Aydın, "Engelli eşim ve çocuğum üzerinden baskı gördüğüm iddiası da doğru değildir. Ailemin ve çocuğumun bu şekilde siyasi bir tartışmanın içine çekilmesi beni ve aile bireylerimi çok üzmüştür. Bunu kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Kararımı kendi siyasi kanaatim doğrultusunda verdim"

CHP'den istifası ve AK Parti'ye katılmasına ilişkin de ifade veren Aydın, siyasi kararının kendi iradesiyle alındığını belirtti.

Aydın, "Meclis üyeliğinden istifam ve AK Parti'ye katılmam tamamen kendi hür irademle gerçekleşmiştir. Bu kararı uzun süre düşünerek, kendi siyasi kanaatim doğrultusunda verdim" dedi.

"Kendi ilke ve değerlerimle bağdaşmayan bir yapı içinde kalmam mümkün değildi"

Parti içerisinde görüş ve eleştirilerini dile getirdiğini belirten Aydın, "Gelinen aşamada kendi ilke ve değerlerimle bağdaşmayan bir yapı içinde kalmamın mümkün olmadığını görerek siyasi tercihimi değiştirdim. Bu tercih baskı sonucu değil, tamamen vicdani bir kanaatin sonucudur" dedi.

"Siyasi tercihimin ardından ailem mağdur edildi"

Siyasi tercih hakkının Anayasa çerçevesinde güvence altına alındığını belirten Aydın, bu hakkını kullanmasının ardından hakkında gerçeğe aykırı açıklamalar yapıldığını ve ailesinin de bu süreçten etkilendiğini beyan etti.

Aydın, savcılık ifadesinde söz konusu iddiaları kabul etmediğini söyledi.