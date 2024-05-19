Ayhan Bora Kaplan Davası: Firari Tanığın İddiaları Üzerine 7 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan Davası: Firari Tanığın İddiaları Üzerine 7 Kişi Tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan Davası: Firari Tanığın İddiaları Üzerine 7 Kişi Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan davasında firari gizli tanığın 'hükümete kumpas kuruluyor' iddiası üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 7 kişiyi tutukladı. Şüpheliler, 'suç işlemek için anlaşma', 'adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'görevi kötüye kullanma' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından tutuklandı.

19.05.2024 21:39
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Ayhan Bora Kaplan davasında firari gizli tanığın "hükümete kumpas kuruluyor" iddiasının ardından başlatılan soruşturmada 7 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, 'suç işlemek için anlaşma', 'adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'görevi kötüye kullanma' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 7 kişi, 'yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs', 'göreve ilişkin sırrın açıklanması' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri ise sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayhan Bora Kaplan Davası: Firari Tanığın İddiaları Üzerine 7 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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