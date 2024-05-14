Ayhan Bora Kaplan Soruşturması Kapsamında Üç Polis Müdürünün Evine Arama Yapıldı - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan Soruşturması Kapsamında Üç Polis Müdürünün Evine Arama Yapıldı

Ayhan Bora Kaplan Soruşturması Kapsamında Üç Polis Müdürünün Evine Arama Yapıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında, görevden uzaklaştırılan üç polis müdürünün evlerine savcılık talimatıyla arama yapıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli emniyet görevlileri hakkında çeşitli suçlamalar bulunmaktadır ve evlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama gerçekleştirildi. Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı.

14.05.2024 10:43
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Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde görevden uzaklaştırılan üç polis müdürünün evinde savcılık talimatıyla arama yapıldığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, daha önce açığa alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ile yardımcısı Şevket Demircan'ın evlerine polis ekipleri gelerek savcılık talimatı üzerine arama başlattı.
Şüpheli emniyet görevlileri hakkında, 'suç işlemek için anlaşmak', 'adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'görevi kötüye kullanma' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından devam eden soruşturmada şüphelilerin evlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı.
Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı.
Olayın geçmişi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı dava, Ankara 32'inci Ağır Ceza Mahkemesince devam ediyor. İçişleri Bakanlığı da 9 Mayıs'ta başkentteki organize suç örgütüne soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısının görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütüyle ilişkili olduğu iddiasıyla açığa alınan bu üç kamu görevlisi hakkında resen soruşturma başlatmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayhan Bora Kaplan Soruşturması Kapsamında Üç Polis Müdürünün Evine Arama Yapıldı - Son Dakika

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