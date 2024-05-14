Ayhan Bora Kaplan Soruşturması Kapsamında Üç Polis Müdürünün Evine Arama Yapıldı

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Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde görevden uzaklaştırılan üç polis müdürünün evinde savcılık talimatıyla arama yapıldığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, daha önce açığa alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ile yardımcısı Şevket Demircan'ın evlerine polis ekipleri gelerek savcılık talimatı üzerine arama başlattı.

Şüpheli emniyet görevlileri hakkında, 'suç işlemek için anlaşmak', 'adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'görevi kötüye kullanma' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından devam eden soruşturmada şüphelilerin evlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı.

Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı.

Olayın geçmişi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı dava, Ankara 32'inci Ağır Ceza Mahkemesince devam ediyor. İçişleri Bakanlığı da 9 Mayıs'ta başkentteki organize suç örgütüne soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısının görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütüyle ilişkili olduğu iddiasıyla açığa alınan bu üç kamu görevlisi hakkında resen soruşturma başlatmıştı. - ANKARA