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Ayılar Tarafından Parçalanan Arı Kovanlarındaki Binlerce Arı Telef Oldu - Son Dakika
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Ayılar Tarafından Parçalanan Arı Kovanlarındaki Binlerce Arı Telef Oldu

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir üreticiye ait 36 kovan, ayılar tarafından parçalanırken, kovanlardaki binlerce arı telef oldu. Üretici zararını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

12.12.2023 - 00:18,
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Emet'te ayılar 36 kovanı parçaladı, arılar telef oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesi Ömerfakı Köyü'nde bir üreticiye ait 36 kovan ayılar tarafından parçalanırken, kovanlardaki binlerce arı telef oldu.

Ömerfakı-Düşecek köyleri arasındaki arazide 36 arı kovanı bulunan İsmail Canbaz, sabah araziye geldiğinde kovanlarının tamamına yakınının ayılar tarafından parçalandığını gördü. Gördükleri karşısında şoka uğrayan Canbaz, zararının çok büyük olduğunu belirterek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne zarar tespiti için başvuruda bulundu.

Ayıların parçaladığı arı kovanları bir köylü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ayılar Tarafından Parçalanan Arı Kovanlarındaki Binlerce Arı Telef Oldu
Kaynak: İHA
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Hisarcık, Kütahya, Emet, Tarım, Çevre, Doğa, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayılar Tarafından Parçalanan Arı Kovanlarındaki Binlerce Arı Telef Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayılar Tarafından Parçalanan Arı Kovanlarındaki Binlerce Arı Telef Oldu - Son Dakika
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