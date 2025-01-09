Aylık geliriyle şaşırtan Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz - Son Dakika
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Aylık geliriyle şaşırtan Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz

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Hakkında başlatılan yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın avukatından ilk hamle geldi. Durmaz'ın avukatı 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne müvekkilinin tutukluluğu hakkında itiraz dilekçesi verdi.

09.01.2025 11:38
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Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Durmaz hakkında "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu"na muhalefet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLANMA GEREKÇESİ DE BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında gözaltına Durmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren Durmaz, tutuklama talebiyle çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Durmaz'ın kaçma ve saklanma şüphesinin yüksek olduğu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilerek tutuklama kararı verildiği kaydedildi.

Aylık geliriyle şaşırtan Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz

TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLDİ

Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Doğan, 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne müvekkili Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz dilekçesi verdi.

Aylık geliriyle şaşırtan Kerimcan Durmaz\'ın tutukluluğuna itiraz

Kerimcan Durmaz, Sosyal Medya, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aylık geliriyle şaşırtan Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • mehmet coşkun:
    acun neden tutuklanmıyor 66 19 Yanıtla
    541154:
    adnanhocacı olmadığını bilmeyen yok ama kimse anlamıyor.hangi spor sipikeri birden bu kadar zengin oldu bi zeki bumu düşünsenize 0 0
  • mahir özbilge":
    aminqkodugimin topu 64 12 Yanıtla
  • İbrahim Çeliker:
    Soytarıların sultan olduğu dönemi yaşıyoruz. Böyle adamlara bu paraları kazandıranlara yazıklar olsun. 53 2 Yanıtla
  • Ali Veli:
    sevmem ama ona gelene kadar çok tutuklanacak kişi var bu ülkede. 50 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bu tür insanlardan kurtulmak mümkün 40 4 Yanıtla
  • Aykut Bayna:
    Kesin serbest kalacak. uyduruktan milletin gözünü boyayıp tutukluyorlar. sonra itiraz edildiğinde serbest bırakıyorlar. Normal vatandaşa uygulama yok. 30 3 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Bunlara yüz veren toplum suçlu sıradan basit sonradan görme bunlar çocuklarımız için büyük tehlike artık uyanmalıyız bu tipler ceplerini dolduruyor 26 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    nasıl tutuklanır milyon dolar kaçıranlar tutuklanıyor 10 bin Euro alan insan tutuklanıyor adelet bravo 11 2 Yanıtla
  • res:
    Yatacağı 3 ay ona da itiraz ediyor ya 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aylık geliriyle şaşırtan Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz - Son Dakika
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