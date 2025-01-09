Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Durmaz hakkında "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu"na muhalefet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına Durmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren Durmaz, tutuklama talebiyle çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Durmaz'ın kaçma ve saklanma şüphesinin yüksek olduğu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilerek tutuklama kararı verildiği kaydedildi.
Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Doğan, 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne müvekkili Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz dilekçesi verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aylık geliriyle şaşırtan Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz - Son Dakika
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