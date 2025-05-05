Ayşe Barım'a 30 Yıl Hapis İddiası

Menajer Ayşe Barım hakkındaGezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talep edilen iddianame kabul edildi. Barım, 7 Temmuz tarihinde İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL