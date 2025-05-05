Menajer Ayşe Barım hakkındaGezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talep edilen iddianame kabul edildi. Barım, 7 Temmuz tarihinde İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Ayşe Barım'a 30 Yıl Hapis İddiası - Son Dakika
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