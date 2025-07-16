Ayşe Tokyaz Cinayetinde 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü ileri sürülen şüpheli, 'tasarlayarak öldürmekten', diğer 6 kişi ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmekten' tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edilmişti. Zanlıların savcılıktaki ifadeleri sona erdi. Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü ileri sürülen eski polis memuru Cemil Koç, 'tasarlayarak öldürmek'ten, diğer 6 zanlı ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek'ten tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL