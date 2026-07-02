Ayşe Tokyaz Cinayetinde Savcılık Mütaalasını Açıkladı

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcılık, sanık Cemil Koç'un, 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'şantaj' suçlarından ise toplamda 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Küçükçekmece'de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu bir kısım tutuklu sanık ile 2 müşteki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. 4'ü tutuklu 1'i tutuksuz sanık ile müşteki Esra Tokyaz ve tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Esra Tokyaz sanığa şişe fırlattı

Duruşmada mahkeme, taraflara dava dosyasına ilişkin toplanılması talep edilen delil durumuna ilişkin söz verdi. Taraflar, toplanılmasını istedikleri delilin olmadığını belirtti. Duruşmada söz alan tutuklu sanık Oğuz Kal, "Dün tanık olarak dinlenen taksici yalan söylüyor" dedi. Bunun üzerine müşteki Esra Tokyaz sanığa şişe fırlattı. Tokyaz, mahkeme başkanı talimatıyla salondan çıkarıldı.

Cemil Koç'un öldürme eylemini soğukkanlılıkla planladığı aktarıldı

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Cemil Koç ile Ayşe Tokyaz'ın sevgili oldukları, Koç'un Tokyaz'ın vücut bütünlüğü veya yaşam hakkına karşı eylemde bulunmaya şartsız olarak karar verdiği, öldürme eylemini soğukkanlılıkla planladığı aktarıldı. Mütalaada, sanık Cemal Aslan'ın plan doğrultusunda Ayşe Tokyaz'ı eve getirdiği, sanık Koç'un, Tokyaz'ın evden çıkmasına engel olarak, olayın yaşandığı evde zorla tuttuğu, olayın ise zorla meydana geldiği, maktulü valizin içerisine koyduğu vurgulandı. Mütalaada, sanığın maktulün vücudunun değişik yerlerine, eylemini tamamlayana kadar defalarca vurarak canavarca hisle hareket ettiği, bu eylemden sanığın zevk aldığı, maktulün vücudunda kemik kırığı oluşturacak ve beyin kanaması geçirebilecek raddeye kadar darp etmek suretiyle öldürdüğü, bu şekilde üzerine atılı, 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile 'şantaj' suçlarını işlediği aktarıldı.

Para karşılığı anlaşıp, valizi boş bir araziye attıkları vurgulandı

Savcılık mütalaasında ayrıca, sanıklar Cemil Koç ile Oğuz Kal'ın iştirak halinde hareket ederek, 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarını işlediklerini aktardı. Mütalaada, sanık Cemal Aslan ile Cemil Koç'un olay öncesi ve sonrası iletişim kurdukları bu nedenle sanık Aslan'ın işlenen suça yardım ettiği vurgulandı. Mütalaada, sanıklar Necmettin, Erhan, Barış ve Yusuf Ziya'nın ise eylemlerinin olay sonrasında maktulün içerisinde bulunduğu valizin yok edilmesi veya gizlenmesi amacıyla sanık Cemil Koç ile para karşılığı anlaşıp, valizi boş bir araziye attıkları da vurgulandı.

Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Öte yandan savcılık mütalaasında, sanık Cemil Koç hakkında, 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'şantaj' suçlarından ise toplamda 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık, tutuklu sanık Oğuz Kal için ise, 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, tutuklu sanık Cemal Aslan hakkında, 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

1 sanığın beraatı talep edildi

Savcılık, sanıklar Necmettin Ecel, Erhan Girgin, Barış Can Aydın ve Yusuf Ziya Sancak hakkında da, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan ayrı ayrı 6 aydan, 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi. Savcılık, sanık İlker Umut Uğurlu için, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 9 aydan, 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Tutuksuz sanıklar Necdet Ç. ile Zülfü B. hakkında ise mütalaada, 'görevin verdiği yetkiyi kötüye kullanılma' ve 'kamu görevlisi tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi' suçlarından toplam 3'er yıl 6'şar aydan, 8'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Savcılık, tutuksuz sanık Mustafa Enes Aktaşçı'nın da, 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 'işlenen suçun sanık tarafından işlendiğine dair kesin, inandırıcı ve her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığı' gerekçesiyle beraatını talep etti. Ayrıca mütalaada, tutuklu sanıkların bu hallerinin, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamı da talep edildi. Duruşma, tarafların mütalaaya karşı savunmaları ile devam ediyor.

İddianameden:

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ayşe Tokyaz 'maktul', ikiz kardeşi Esra Tokyaz 'müşteki', zanlı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9 şahıs 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, müşteki Esra Tokyaz'ın olay günü Küçükçekmece Halkalı Polis Merkezine gelerek ifade verdiği, ifadesinde ise kız kardeşi Ayşe Tokyaz ile görüntülü konuştuğu, görüşme sırasında kardeşinin yüzü ve ağzında morluklar olduğu, kanlar içinde kaldığı, Ayşe'nin Esra'ya Cemil Koç tarafından darp edildiğini söylediği, bulunduğu adresi kardeşiyle paylaştığı, Esra Tokyaz'ın verilen adrese kardeşini görmeye gittiği ve kapıyı Cemil Koç'un açtığı belirtildi. Cemil Koç'un Esra Tokyaz'a kardeşinin orada bulunmadığını söylediği, bunun üzerine Esra Tokyaz'ın 3 gün boyunca Ayşe Tokyaz'ı aradığı, bulamaması üzerine durumu polise bildirdiği, Cemil Koç'tan kardeşini darp ettiği ve alıkoyduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

Koç'un 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralamadan toplamda 8 suç kaydının bulunduğu belirlendi

Cemil Koç ile Ayşe Tokyaz'ın bir süredir sevgili olduğu, Koç'un polis memurluğundan ihraç edildiğinin belirtildiği iddianamede, Koç'un 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama, 1 tehdit olmak üzere toplam 8 adet adli suç kaydının bulunduğu aktarıldı. İddianamede, maktul Tokyaz'ın bazen sanık Koç'un evinde kaldığı, en son ise olaydan 4 gün öncesi olan 7 Temmuz günü ikamete gittiği, burada Cemil Koç ile kavga ettiği, kavga üzerine Tokyaz'ın Beşiktaş'ta kaldığı öğrenci yurduna döndüğü, burada kardeşi müşteki Esra Tokyaz'ı görüntülü aradığı, arama sırasında yüzünde ekimoz ve kanama olduğu, kardeşine Cemil Koç tarafından darp edildiğini söylediği yer aldı. Esra Tokyaz'ın ise yanına gelen Cemal Arslan ile olay yerine geldiği, kapıyı şüpheli Cemil Koç'un açtığı, Esra Tokyaz'ın yüzükleri verdikten sonra Ayşe Tokyaz'ı sorduğu, Cemil Koç'un ise evden ayrıldığını söylediği, Esra Tokyaz'ın kapının önünde Ayşe'ye ait ayakkabıları görmesi üzerine Ayşe Tokyaz'ın hayatından endişe ederek, polis merkezine başvurduğu anlatıldı.

ATK raporu tespiti: Tokyaz'ın vücudunda kokain maddeleri belirlendi

Adli Tıp Kurumu (ATK) İstanbul Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporu da iddianamede yer aldı. Raporda, Ayşe Tokyaz'ın vücudunda kokain maddelerinin çeşitlerinin bulunduğu, safra kesesi ve idrarında ise uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin olduğu, vücut sıvılarında uyarıcı madde metaloitleri tespit edilen maktul Ayşe Tokyaz'ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı nazal kemik kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğunun tespit edildiği, beyin kanaması geçirdiği, giysisinde kan lekesinin tespit edildiği, kafatası ve alt dudağında darp edildiği bulgularının olduğu aktarıldı.

Cemil Koç ve ona yardım eden sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Oğuz Kal'ın zanlı Cemil Koç'un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL