Ayvacık\'ta 38 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 38 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen tespit etti. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 18'i çocuk toplam 38 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE