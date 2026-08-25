Ayvacık'ta Alzaymır Hastası Kayboldu - Son Dakika
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Ayvacık'ta Alzaymır Hastası Kayboldu

Ayvacık\'ta Alzaymır Hastası Kayboldu
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79 yaşındaki Hasan Cihan, Ayvacık'ta kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinde kaybolan alzaymır hastası için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Ayvacık ilçesinin Sazlı altı mevkiindeki yazlık evinden İstanbul'a gideceğini söyleyerek ayrılan 79 yaşındaki Hasan Cihan'dan 1 gündür haber alınamıyor. Yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesiyle Sazlı köyü bölgesindeki zeytinlik ve ormanlık alanlarda arama kurtarma çalışmaları başladı. Zeytinlik ve ormanlık alanlarda devam eden arama kurtarma çalışmalarına AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri destek veriyor.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Hasan Cihan, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayvacık'ta Alzaymır Hastası Kayboldu - Son Dakika

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