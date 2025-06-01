Ayvacık'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Ayvacık'ta otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın saat 18.14 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyü yakınlarında otluk alanda çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 1 helikopter, karadan ise ilk müdahale aracı, 3 arazöz, hizmet aracı, su ikmal aracı ve toplam 30 personel sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1,5 hektarlık orman dışı alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.