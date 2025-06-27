Ayvacık\'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 12.30 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Koyunevi köyü yakınlarında makilik alanda başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE
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