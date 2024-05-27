Balıkesir'de 10'u çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de 10'u çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir\'de 10\'u çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 10'u çocuk 33 düzensiz göçmen, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken yakalandı. Sahil Güvenlik Botları tarafından durdurulan göçmenler, Ayvalık'ta karaya çıkartılarak işlem başlatıldı.

27.05.2024 09:26
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 10'u çocuk 33 düzensiz göçmen Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollardan geçmek isterken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-28, KB-111) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Durdurulan 10'u çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak haklarında işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de 10'u çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de 10'u çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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