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Ayvalık'ta 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta 44 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarından Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı yollardan geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Ayvalık\'ta 44 düzensiz göçmen yakalandı
14.12.2023 - 22:42,
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarından Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı yollardan geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları (TCSG-8, KB-115) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Durdurulan bot içerisindeki 44 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Sahil Güvenlik, Göçmenler, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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