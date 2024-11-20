Ayvalık\'ta 8 Göçmen ve 2 Organizator Yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmada Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollar ile geçmek isteyen 8 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM birimi görevlilerince Ayvalık ilçesinde yapılan çalışmada; kıyı şeridini kullanarak illegal geçiş yapmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı. 2 aracın siciline şerh konularak yediemin otoparka çekildi, suç geliri olarak değerlendirilen 18 bin TL paraya el konuldu. Olayla ilgili kaçak geçişi organize eden İ.A.(39) ve M.D (27) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BALIKESİR