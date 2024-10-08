Ayvalık\'ta Balyozla Atatürk Anıtına Çıkan Şahıs Darp Edildi

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir kişi balyozla Atatürk anıtına çıkınca ortalık karıştı. Akli melekelerinin yerinde olmadığı belirlenen M.Ç. elinde balyozla anıtın kaidesine çıkınca, çevredeki esnafın hışmına uğradı. Anıta çıkan balyozlu meczup genci öfkeli vatandaşlar aşağı indirdi. Olayın sıcaklığıyla tekme tokat dövülen genç hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına elinde balyozla çıkan kişiyi gören esnaf, anıta balyozla vuran şahsa müdahale ederek, anıtın kaidesinden aşağı indirdi. Anıttan indirilerek vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülen M.Ç. isimli şahsı, olay yerine gelen Ayvalık polisi vatandaşın elinden aldı.

Hakkında Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan M.Ç.'nin Ayvalık'ta ikamet ettiği, 2018 ile 2021 yılları arasında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Akli melekelerinin yerinde olmadığı belirtilen M.Ç., darp sonucu yaralanması nedeniyle hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırı girişimiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, olayla ilgili açıklama yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık'ımızın simgesi olan Atatürk anıtına zarar vermek amacıyla bir eylem gerçekleştirilmiştir. Ayvalık halkı bu eylem karşısında tepkisiz kalamayacağını göstermiştir" dedi. - BALIKESİR