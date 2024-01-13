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Ayvalık'ta Firari Şahıs Şafak Operasyonuyla Yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Firari Şahıs Şafak Operasyonuyla Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası ve silahla tehdit olayı nedeniyle firari olan şahıs polisin şafak operasyonuyla yakalandı. K.K. isimli şahıs, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fiziki takibin ardından kırsal bir mahallede yakalandı ve üzerinden bir adet ruhsatsız silah çıktı. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Ayvalık\'ta Firari Şahıs Şafak Operasyonuyla Yakalandı
13.01.2024 - 16:29,
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası ve silahla tehdit olayı nedeniyle firari olan şahıs polisin şafak operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye İlamat ve İnfaz Bürosu'nca kasten adam öldürme suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve bir başka olayda da silahla tehdit suçundan firari olduğu öğrenilen K.K. (53) isimli şahıs, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği bünyesindeki ekipler tarafından yapılan fiziki takibin ardından, bugün sabaha karşı düzenlenen operasyonla yakalandı.

İlçeye bağlı kırsal bir mahallede yakalanan ve üzerinden bir adet ruhsatsız silah çıktığı öğrenilen K.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelindeki suç ve suç unsurlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta Firari Şahıs Şafak Operasyonuyla Yakalandı - Son Dakika


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