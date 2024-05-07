Ayvalık'ta polisten uyuşturucu operasyonu: 545 kök Hint Keneviri ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi - Son Dakika
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Ayvalık'ta polisten uyuşturucu operasyonu: 545 kök Hint Keneviri ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu üretimi yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, 545 kök Hint keneviri ve ruhsatsız bir tüfek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07.05.2024 14:47
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Ayvalık'ta polisten uyuşturucu operasyonu

545 kök Hint Keneviri ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde uyuşturucu üretimi yapıldığı belirlenen bir eve operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda; 545 kök Hint keneviri ile ruhsatsız bir tüfek ele geçirildi.

Operasyonda; H.M. isimli şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki adli soruşturmasının ardından Ayvalık Adliyesi'ne götürülen H.M. isimli şahıs, yapılan yargılanmasının ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Ayvalık\'ta polisten uyuşturucu operasyonu: 545 kök Hint Keneviri ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta polisten uyuşturucu operasyonu: 545 kök Hint Keneviri ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi - Son Dakika

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