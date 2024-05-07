Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonunda 545 Kök Hint Keneviri ve Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonunda 545 Kök Hint Keneviri ve Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Ayvalık\'ta Uyuşturucu Operasyonunda 545 Kök Hint Keneviri ve Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 545 kök Hint keneviri ve ruhsatsız bir tüfek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07.05.2024 14:37
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 545 kök Hint keneviri ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde uyuşturucu üretimi yapıldığı belirlenen bir eve operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda; 545 kök Hint keneviri ile ruhsatsız bir tüfek ele geçirildi, H.M. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki adli soruşturmasının ardından Ayvalık Adliyesi'ne götürülen H.M., yapılan yargılanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonunda 545 Kök Hint Keneviri ve Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonunda 545 Kök Hint Keneviri ve Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika
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