Ayvalık\'ta Zeytinlik Yangınına Müdahale

Ayvalık'ta zeytinlik alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Mutluköy Mahallesi Kilisetepe mevkiinde zeytinlik alanda çıkan yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Mutluköy Mahallesi'nde zeytin ağaçlarıyla kaplı Kilisetepe mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri ve iki amfibik söndürme uçağı müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız sürdüğü bölgede, ekipler yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.