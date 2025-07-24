Azdavay\'da Ev Yangını

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir ev çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Kanlıdağ köyü Kervansaray Mahallesinde ikamet eden Mustafa Erçelik'e ait evde, henüz bilinmeyen sebeplen yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası yangın yerine Azdavay itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ormanlık alana yakın bir yerde çıkan yangını çevreye sıçramadan kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında, Erçelik'e ait iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU