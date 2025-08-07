Azdavay\'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Azdavay ilçesi Aşıklar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Azdavay Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da desteğiyle yangın kısa sürede söndürüldü. - KASTAMONU